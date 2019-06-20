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Орел20.06.2019 Четверг 13:34
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  3. 7 июля в Орле пройдёт благотворительный «Матч Добра»

7 июля в Орле пройдёт благотворительный «Матч Добра»

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20.06.2019

Мероприятие состоится на запасном поле Центрального стадиона имени Ленина в 16 часов 30 минут. В футбол сыграют известные орловчане — представители бизнеса и коммерческих структур с одной стороны и ведущие, актёры, фотографы и музыканты — с другой.

В рамках матча состоится сбор средств для фонда помощи больным детям «Божья коровка». Благотворительная организация планирует покупку педального тренажёра с электродвигателем стоимостью 117 тысяч рублей.

Вход на «Матч добра» будет свободным.

Теги:ОрёлОрловская область

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