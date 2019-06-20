7 июля в Орле пройдёт благотворительный «Матч Добра»
20.06.2019
Мероприятие состоится на запасном поле Центрального стадиона имени Ленина в 16 часов 30 минут. В футбол сыграют известные орловчане — представители бизнеса и коммерческих структур с одной стороны и ведущие, актёры, фотографы и музыканты — с другой.
В рамках матча состоится сбор средств для фонда помощи больным детям «Божья коровка». Благотворительная организация планирует покупку педального тренажёра с электродвигателем стоимостью 117 тысяч рублей.
Вход на «Матч добра» будет свободным.
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