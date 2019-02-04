7 февраля гостем прямого эфира телеканала «Первый областной» станет глава Управления ГИБДД Орловской области

Все желающие смогут задать Александру Коршунову собственные вопросы, позвонив по телефону 76-10-28 во время эфира.

Интервью начнётся в 20:00. Прямая трансляция будет вестись не только на телеканале «Первый областной», но и на «Первом областном портале новостей» obl1.ru, а также в эфире «Экспресс-радио Орёл».