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  3. 7 февраля гостем прямого эфира телеканала «Первый областной» станет глава Управления ГИБДД Орловской области

7 февраля гостем прямого эфира телеканала «Первый областной» станет глава Управления ГИБДД Орловской области

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04.02.2019

Все желающие смогут задать Александру Коршунову собственные вопросы, позвонив по телефону 76-10-28 во время эфира.

Интервью начнётся в 20:00. Прямая трансляция будет вестись не только на телеканале «Первый областной», но и на «Первом областном портале новостей» obl1.ru, а также в эфире «Экспресс-радио Орёл».

Теги:ОрелОрёлОрловская область

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