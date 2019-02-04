7 февраля гостем прямого эфира телеканала «Первый областной» станет глава Управления ГИБДД Орловской области
04.02.2019
Все желающие смогут задать Александру Коршунову собственные вопросы, позвонив по телефону
Интервью начнётся в 20:00. Прямая трансляция будет вестись не только на телеканале «Первый областной», но и на «Первом областном портале новостей» obl1.ru, а также в эфире «Экспресс-радио Орёл».
Короткая ссылка obl1.ru/~/52601
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