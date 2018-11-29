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Орел29.11.2018 Четверг 13:27
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  3. 7 декабря в Орле в библиотеке имени Пушкина пройдёт «библиомост» с Евгением Водолазкиным

7 декабря в Орле в библиотеке имени Пушкина пройдёт «библиомост» с Евгением Водолазкиным

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29.11.2018

Пообщаться по видеосвязи с автором романов «Лавр» и «Авиатор» и лауреатом премии «Большая книга» смогут все желающие.

Мероприятие начнётся в 14 часов 30 минут.

На данный момент в проекте «Библиомост», в рамках которого организуются интерактивные встречи с самыми известными российскими писателями современности, участвуют около 800 библиотек по всему миру.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьлитературабиблиотеки

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