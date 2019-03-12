67% преступлений в Орловской области совершают ранее судимые лица

Такова статистика за 2018 год, озвученная на Координационном совещании по обеспечению правопорядка в Орловской области.

В 12 муниципальных образованиях количество преступлений, совершаемых ранее судимыми, выросло.

Кроме того, 89% таких граждан не имеют работы. Всё это не даёт специалистам оснований для прогнозирования снижения количества таких преступлений.

Всего в минувшем году в области зарегистрировано 8,9 тысяч преступлений. Расследовано 46% из них.