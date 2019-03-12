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Орел12.03.2019 Вторник 12:24
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  3. 67% преступлений в Орловской области совершают ранее судимые лица

67% преступлений в Орловской области совершают ранее судимые лица

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12.03.2019

Такова статистика за 2018 год, озвученная на Координационном совещании по обеспечению правопорядка в Орловской области.

В 12 муниципальных образованиях количество преступлений, совершаемых ранее судимыми, выросло.

Кроме того, 89% таких граждан не имеют работы. Всё это не даёт специалистам оснований для прогнозирования снижения количества таких преступлений.

Всего в минувшем году в области зарегистрировано 8,9 тысяч преступлений. Расследовано 46% из них.

Теги:ОрёлОрловская область

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