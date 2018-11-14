62 тысячи 400 орловцев имеют право на получение бесплатных лекарств
14.11.2018
Об этом рассказали в Департаменте здравоохранения Орловской области.
Основная часть этих граждан — региональные «льготники» (примерно 50 тысяч человек). Остальные — федеральные.
Часть «льготников» (849 человек, страдающих от редких заболеваний) получают дорогостоящие лекарственные препараты по федеральной программе «7 высокозатратных нозологий».
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