62 тысячи 400 орловцев имеют право на получение бесплатных лекарств

Об этом рассказали в Департаменте здравоохранения Орловской области.

Основная часть этих граждан — региональные «льготники» (примерно 50 тысяч человек). Остальные — федеральные.

Часть «льготников» (849 человек, страдающих от редких заболеваний) получают дорогостоящие лекарственные препараты по федеральной программе «7 высокозатратных нозологий».