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Орел14.11.2018 Среда 12:11
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  3. 62 тысячи 400 орловцев имеют право на получение бесплатных лекарств

62 тысячи 400 орловцев имеют право на получение бесплатных лекарств

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14.11.2018

Об этом рассказали в Департаменте здравоохранения Орловской области.

Основная часть этих граждан — региональные «льготники» (примерно 50 тысяч человек). Остальные — федеральные.

Часть «льготников» (849 человек, страдающих от редких заболеваний) получают дорогостоящие лекарственные препараты по федеральной программе «7 высокозатратных нозологий».

Теги:ОрелОрёлОрловская областьздравоохранение

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