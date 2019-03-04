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  3. 6 марта в Орле состоятся мероприятия в честь Международного женского дня

6 марта в Орле состоятся мероприятия в честь Международного женского дня

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04.03.2019

В 12:45 на площади Ленина на открытом ледовом катке пройдут показательные выступления фигуристов. Здесь же с 13:15 до 14:00 пройдёт мастер-класс по фигурному катанию.

В 14 часов в Орловском государственном академическом театре имени Тургенева начнётся праздничный концерт. Вход на него будет свободным для всех желающих. Выступления подготовлены Орловским городским центром культуры.

Теги:ОрёлОрловская область

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