5,8 тысячи орловчан получили льготы по земельному налогу

В текущем году в регионе около 5,8 тысячи жителей получили местные льготы по земельному налогу, об этом сообщает управление ФНС России по Орловской области. Этим они обязаны властям районов и городов, которые имеют право варьировать величину ставки на муниципальном уровне.

В качестве примера налоговики приводят областную столицу. Здесь действуют дополнительные налоговые льготы по земельному налогу для одиноких пенсионеров и пенсионеров, проживающих с нетрудоспособными членами семьи, председателей уличных, домовых и территориальных комитетов общественного самоуправления и других. Эти преференции были даны постановлением Орловского горсовета народных депутатов. В УФНС напомнили, что срок уплаты имущественных налогов за 2018 год истекает 2 декабря. «Владельцы земельных участков в Орловской области пополнят бюджет на сумму более 271 миллиона рублей», — сообщили в налоговой службе региона.