Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел18.11.2019 Понедельник 16:31
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. 5,8 тысячи орловчан получили льготы по земельному налогу

5,8 тысячи орловчан получили льготы по земельному налогу

Версия для печати

18.11.2019

В текущем году в регионе около 5,8 тысячи жителей получили местные льготы по земельному налогу, об этом сообщает управление ФНС России по Орловской области. Этим они обязаны властям районов и городов, которые имеют право варьировать величину ставки на муниципальном уровне.

В качестве примера налоговики приводят областную столицу. Здесь действуют дополнительные налоговые льготы по земельному налогу для одиноких пенсионеров и пенсионеров, проживающих с нетрудоспособными членами семьи, председателей уличных, домовых и территориальных комитетов общественного самоуправления и других. Эти преференции были даны постановлением Орловского горсовета народных депутатов. В УФНС напомнили, что срок уплаты имущественных налогов за 2018 год истекает 2 декабря. «Владельцы земельных участков в Орловской области пополнят бюджет на сумму более 271 миллиона рублей», — сообщили в налоговой службе региона.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/58459

Добавил новость: 

Другие новости раздела

18.11.2019

Завершился Интернет-опрос на тему: «Какую общественную территорию необходимо благоустроить в первоочередном порядке в 2020 году?»

18.11.2019

Футболистки «ОрелГУ» набрали шесть очков в выездном туре Чемпионата России по мини-футболу

18.11.2019

﻿Поисковики Лиза Алерт разыскивают человека.

18.11.2019

Под Шаблыкино умерший за рулём водитель спровоцировал ДТП

18.11.2019

В Орловской области могут появиться семейные детские сады

$ USD63.7542(-0.13)19.11
€ EUR70.5313(+0.12)19.11

Наш опрос

Мост "Дружба" полностью закрыли до конца 2020 года. Ваше отношение?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online