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Орел11.11.2019 Понедельник 11:55
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50 ДТП за выходные

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11.11.2019

За прошедшие выходные на территории Орловской области всего зарегистрировано 50 ДТП, среди которых 3 с пострадавшими — двое получили травмы, один человек погиб.

Ночью 9 ноября на Раздольной водитель ВАЗ 2112 допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход скончался на месте.

В субботу днём на Авиационной сбили пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения, госпитализирована.

10 ноября утром на автодороге Залегощь — Верховье водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля, в результате он получил телесные повреждения, госпитализирован.

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