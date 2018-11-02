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Орел02.11.2018 Пятница 16:47
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  3. 4-го ноября Орёл присоединится к всероссийской акции «Хоровод Единства»

4-го ноября Орёл присоединится к всероссийской акции «Хоровод Единства»

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02.11.2018

Она проводится в честь государственного праздника — Дня Народного Единства — и охватывает около ста городов нашей страны.

Всех желающих принять в ней участие приглашают на площадь Ленина к полудню.

Участники акции возьмутся за руки и встанут в хоровод, чтобы напомнить друг другу о необходимости стирать барьеры между людьми разных национальностей, культур и конфессий во имя взаимоуважения, любви и дружбы.

Также для участников и гостей мероприятия организуют полевую кухню.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/50280

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