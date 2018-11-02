4-го ноября Орёл присоединится к всероссийской акции «Хоровод Единства»

Она проводится в честь государственного праздника — Дня Народного Единства — и охватывает около ста городов нашей страны.

Всех желающих принять в ней участие приглашают на площадь Ленина к полудню.

Участники акции возьмутся за руки и встанут в хоровод, чтобы напомнить друг другу о необходимости стирать барьеры между людьми разных национальностей, культур и конфессий во имя взаимоуважения, любви и дружбы.

Также для участников и гостей мероприятия организуют полевую кухню.