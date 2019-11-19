3,3 млн. рублей за несоблюдение земельного законодательства
19.11.2019
С начала года специалисты Росреестра по Орловской области провели более 1000 проверок соблюдения земельного законодательство и более 600 административных обследований. В результате выявлены нарушения действующего законодательства, большинство из них, 600 — это самовольное занятие земли. Почти 700 недобросовестных землевладельцев привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила более 3,3 млн. рублей.
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