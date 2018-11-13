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Орел13.11.2018 Вторник 12:27
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  3. 30 ноября жители Орловской области напишут «Тест по истории Отечества»

30 ноября жители Орловской области напишут «Тест по истории Отечества»

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13.11.2018

Международную акцию проводит Молодёжный парламент при Государственной Думе России. Его основная цель — оценить уровень исторической грамотности россиян.

В этом году акция приурочена к четвертьвековому юбилею конституции.

В Орловской области «Тест по истории Отечества» будут писать в ОГУ имени Тургенева, на Комсомольской, 41, в аудиториях 11 и 12.

Регистрация участников начнётся в 10 часов. Само тестирование стартует в 11 часов. Участникам дадут на написание теста всего 40 минут.

Также все желающие могут пройти тест онлайн на сайте проекта «Каждый день горжусь Россией» (www.кдгр.рф) 30 ноября в течение всего дня.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьтестыисторияОГУ

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