30 ноября в Орле пройдёт акция против СПИДа
27.11.2018
Мероприятие «#СТОПВИЧСПИД» состоится в Орловском городском центре культуры в 13 часов.
Акция приурочена ко всемирному дню борьбы с этим заболеванием.
В её рамках пройдут флешмоб и концерт, а также опросы и викторины. Для победителей подготовят призы.
По самым последним данным, сейчас число орловцев с ВИЧ превысило отметку в 3000 человек.
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В эти минуты в мэрии Орла начинается заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
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