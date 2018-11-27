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Орел27.11.2018 Вторник 15:18
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  3. 30 ноября в Орле пройдёт акция против СПИДа

30 ноября в Орле пройдёт акция против СПИДа

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27.11.2018

Мероприятие «#СТОПВИЧСПИД» состоится в Орловском городском центре культуры в 13 часов.

Акция приурочена ко всемирному дню борьбы с этим заболеванием.

В её рамках пройдут флешмоб и концерт, а также опросы и викторины. Для победителей подготовят призы.

По самым последним данным, сейчас число орловцев с ВИЧ превысило отметку в 3000 человек.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьВИЧСПИД

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