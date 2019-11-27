30 ноября в Орле будет работать мобильный комплекс НКМЦ имени Круглой
27.11.2019
Поставить диагноз и получить консультацию можно будет с 9:30 до 14:30 на площади перед Александровским мостом (между памятником Лескову и сквером Маяковского). Работа мобильного комплекса организуется в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».
Цель мероприятия — сделать медицинскую помощь детям (в том числе, высокотехнологичную) более доступной и качественной.
Короткая ссылка obl1.ru/~/58673
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