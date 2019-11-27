30 ноября в Орле будет работать мобильный комплекс НКМЦ имени Круглой

Поставить диагноз и получить консультацию можно будет с 9:30 до 14:30 на площади перед Александровским мостом (между памятником Лескову и сквером Маяковского). Работа мобильного комплекса организуется в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

Цель мероприятия — сделать медицинскую помощь детям (в том числе, высокотехнологичную) более доступной и качественной.