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Орел27.11.2019 Среда 18:13
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  3. 30 ноября в Орле будет работать мобильный комплекс НКМЦ имени Круглой

30 ноября в Орле будет работать мобильный комплекс НКМЦ имени Круглой

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27.11.2019

Поставить диагноз и получить консультацию можно будет с 9:30 до 14:30 на площади перед Александровским мостом (между памятником Лескову и сквером Маяковского). Работа мобильного комплекса организуется в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

Цель мероприятия — сделать медицинскую помощь детям (в том числе, высокотехнологичную) более доступной и качественной.

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