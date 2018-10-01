3 октября в Орле в сквере Героев-десантников состоится торжественная церемония возложения цветов
01.10.2018
Церемония начнётся в 12 часов. Она посвящена памяти бойцов ВДВ, которые погибли в 1941 году, защищая областной центр.
В мероприятии примут участие ветераны, почётные граждане Орла, представители региональной и муниципальной власти, общественных организаций.
Солдаты 201-й воздушно-десантной бригады приняли бой с наступавшими на Орел фашистскими захватчиками 3 октября 1941 года. В честь их подвига в сквере Героев-десантников открыта церковь-часовня Александра Невского.
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