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Орел01.10.2018 Понедельник 19:58
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  3. 3 октября в Орле в сквере Героев-десантников состоится торжественная церемония возложения цветов

3 октября в Орле в сквере Героев-десантников состоится торжественная церемония возложения цветов

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01.10.2018

Церемония начнётся в 12 часов. Она посвящена памяти бойцов ВДВ, которые погибли в 1941 году, защищая областной центр.

В мероприятии примут участие ветераны, почётные граждане Орла, представители региональной и муниципальной власти, общественных организаций.

Солдаты 201-й воздушно-десантной бригады приняли бой с наступавшими на Орел фашистскими захватчиками 3 октября 1941 года. В честь их подвига в сквере Героев-десантников открыта церковь-часовня Александра Невского.

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