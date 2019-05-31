3 июня в Орловской области завершится переход на цифровое телевидение

В этот день аналоговое телевещание в регионе будет отключено.

Цифровой сигнал позволит смотреть любимые телепрограммы в отличном качестве: без перебоев и с хорошим звуком. Но для просмотра каналов в новом формате необходима эфирная комнатная или наружная антенна и цифровая приставка (декодер). Напоминаем, что купить оборудование для приема цифрового эфирного телевидения можно в магазинах бытовой техники и электроники, а также на почте.

Корректно настроить оборудование для приема цифрового телевещания помогут волонтеры, которые прошли обучение на базе Орловского филиала РТРС. Работа цифровых волонтеров продолжится в регионе до 1 июля.