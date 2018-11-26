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Орел26.11.2018 Понедельник 11:44
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  3. 3 декабря в Орле отметят День Неизвестного Солдата

3 декабря в Орле отметят День Неизвестного Солдата

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26.11.2018

Церемония возложения цветов состоится на бульваре Победы у стелы «Город воинской славы» в 16 часов. В связи с этим в день проведения мероприятия в этом районе города будут введены ограничения на стоянку и движение автомобилей.

Соответствующее постановление издано мэрией Орла.

Церемония проводится в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны и за её пределами, чьи имена остались неизвестными.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьдень неизвестного солдатаВОВ

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