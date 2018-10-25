29 октября в Орловском городском центре культуры состоится торжественное мероприятие, посвящённое юбилею комсомола

Молодёжной коммунистической организации исполняется ровно сто лет.

Мероприятие под названием «Комсомол — моя судьба!» начнётся в 14 часов.

Перед этим в фойе будут работать тематические выставки. Посетители центра увидят картины студентов Орловского художественного училища, а также уникальные значки советской эпохи.

Для участия в концерте привлекут лучшие музыкальные коллективы и сольных исполнителей Орла, а знаковую песню «Не расстанусь с комсомолом» планируется спеть всем залом.