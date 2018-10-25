29 октября в Орле отметят юбилей комсомола

Коммунистической молодёжной организации исполнится ровно 100 лет.

В честь этого события в 11 часов в Комсомольском сквере Орла возле памятника героям состоится митинг.

Его главным событием станет торжественная закладка капсулы времени с посланием к молодёжи будущих поколений.