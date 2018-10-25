29 октября в Орле отметят юбилей комсомола
25.10.2018
Коммунистической молодёжной организации исполнится ровно 100 лет.
В честь этого события в 11 часов в Комсомольском сквере Орла возле памятника героям состоится митинг.
Его главным событием станет торжественная закладка капсулы времени с посланием к молодёжи будущих поколений.
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