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  3. 29 октября Городской совет Орла рассмотрит поправки в правила благоустройства

29 октября Городской совет Орла рассмотрит поправки в правила благоустройства

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22.11.2018

Ранее их обсудили на общественных слушаниях.

Как сообщает пресс-служба Горсовета, основные споры велись по разделу правил, который регулирует отношения по уборке территорий общего пользования, прилегающих к зданиям, объектам и земельным участкам. Ранее правила предусматривали ответственность собственников жилых домов за уборку и содержание прилегающих территорий. Это вызвало критику со стороны орловцев.

В новой редакции правил это требование убрали, оставив обязанность по уборке и содержанию прилегающих территорий лишь за собственниками нежилых помещений.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьгорсоветблагоустройство

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