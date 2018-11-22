29 октября Городской совет Орла рассмотрит поправки в правила благоустройства
22.11.2018
Ранее их обсудили на общественных слушаниях.
Как сообщает пресс-служба Горсовета, основные споры велись по разделу правил, который регулирует отношения по уборке территорий общего пользования, прилегающих к зданиям, объектам и земельным участкам. Ранее правила предусматривали ответственность собственников жилых домов за уборку и содержание прилегающих территорий. Это вызвало критику со стороны орловцев.
В новой редакции правил это требование убрали, оставив обязанность по уборке и содержанию прилегающих территорий лишь за собственниками нежилых помещений.
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