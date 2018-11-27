29 ноября в прямой эфир телеканала «Первый областной» выйдет «Актуальное интервью» с руководителем Департамента здравоохранения Орловской области

В студию «Первого областного» придёт Иван Залогин.

Прямой эфир начнётся в 20 часов. Запланированные темы разговора — «болевые точки» орловской медицины и пути решения этих проблем, комплектование больниц медтехникой и автомобилями, ситуация в ведущих медицинских учреждениях региона, лекарственное обеспечение «льготников».