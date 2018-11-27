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Орел27.11.2018 Вторник 17:01
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  3. 29 ноября в прямой эфир телеканала «Первый областной» выйдет «Актуальное интервью» с руководителем Департамента здравоохранения Орловской области

29 ноября в прямой эфир телеканала «Первый областной» выйдет «Актуальное интервью» с руководителем Департамента здравоохранения Орловской области

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27.11.2018

В студию «Первого областного» придёт Иван Залогин.

Прямой эфир начнётся в 20 часов. Запланированные темы разговора — «болевые точки» орловской медицины и пути решения этих проблем, комплектование больниц медтехникой и автомобилями, ситуация в ведущих медицинских учреждениях региона, лекарственное обеспечение «льготников».

Свои вопросы можно задать как во время эфира (по телефону 76-10-28), так и заранее (по электронной почте «Первого областного» mail@obl1.ru.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьмедициназдравоохранения

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