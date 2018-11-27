29 ноября в прямой эфир телеканала «Первый областной» выйдет «Актуальное интервью» с руководителем Департамента здравоохранения Орловской области
27.11.2018
В студию «Первого областного» придёт Иван Залогин.
Прямой эфир начнётся в 20 часов. Запланированные темы разговора — «болевые точки» орловской медицины и пути решения этих проблем, комплектование больниц медтехникой и автомобилями, ситуация в ведущих медицинских учреждениях региона, лекарственное обеспечение «льготников».
Свои вопросы можно задать как во время эфира (по телефону
Короткая ссылка obl1.ru/~/50959
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