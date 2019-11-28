Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел28.11.2019 Четверг 12:26
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. 28 орловских полицейских привлекли к дисциплинарной ответственности

28 орловских полицейских привлекли к дисциплинарной ответственности

Версия для печати

28.11.2019

Среди них — 14 руководителей подразделений различного уровня.

Привлечение произошло по инициативе прокуратуры, направившей представление в адрес главы Управления МВД по Орловской области Юрия Савенкова. Причиной стали выявленные нарушения в сфере статистического учёта.

Прокуратура выявила факты несвоевременного представления документов первичного учёта по результатам расследований дел, возобновлённых после отмены необоснованных решений об их приостановлении (около тысячи случаев), факты несвоевременной постановки на учет преступлений по уголовным делам, переданным из других регионов, искажения сведений о социальных и криминологических характеристиках преступлений.

Как уточнили в пресс-службе Управления МВД, к настоящему моменту выявленные нарушения устранены, показатели статистического наблюдения скорректированы, а все необходимые документы представлены в информационный центр.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/58690

Добавил новость: 

Другие новости раздела

28.11.2019

Роскомнадзор дал рекомендации для покупателей в преддверии «чёрной пятницы»

28.11.2019

Ответственность за ипотечный кредит супругам придётся нести вместе

28.11.2019

Орловчанину дали 12 лет за убийство в подъезде

28.11.2019

75% акций «Орёл-отель» выставят на продажу

28.11.2019

Иностранца из Мценска приговорили к 17 годам колонии строгого режима

$ USD63.9722(-0.05)28.11
€ EUR70.4398(-0.08)28.11

Наш опрос

В осеннем субботнике в Орле приняли участие 27 тысяч человек. Ваше отношение?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online