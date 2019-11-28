28 орловских полицейских привлекли к дисциплинарной ответственности

Среди них — 14 руководителей подразделений различного уровня.

Привлечение произошло по инициативе прокуратуры, направившей представление в адрес главы Управления МВД по Орловской области Юрия Савенкова. Причиной стали выявленные нарушения в сфере статистического учёта.

Прокуратура выявила факты несвоевременного представления документов первичного учёта по результатам расследований дел, возобновлённых после отмены необоснованных решений об их приостановлении (около тысячи случаев), факты несвоевременной постановки на учет преступлений по уголовным делам, переданным из других регионов, искажения сведений о социальных и криминологических характеристиках преступлений.

Как уточнили в пресс-службе Управления МВД, к настоящему моменту выявленные нарушения устранены, показатели статистического наблюдения скорректированы, а все необходимые документы представлены в информационный центр.