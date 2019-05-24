28 мая в Орле отметят 101-ю годовщину создания пограничных войск

В честь даты состоятся митинг и шествие.

Митинг начнётся в 10 часов у стелы «Орёл — город воинской славы». Здесь состоятся возложение цветов и минута молчания.

Затем участники мероприятия пройдут колонной по улице Салтыкова-Щедрина до памятника Дзержинскому.

Также в 14 часов в Городском парке состоится праздничный концерт.

В связи с данными мероприятиями 28 мая в Орле с 00:00 до 11:00 будет запрещена стоянка транспорта на улице Салтыкова-Щедрина (на участке от Пионерской до Тургенева) и на улице Полесской (на участке от Салтыкова-Щедрина до Октябрьской). В связи с проведением шествия с 10:30 до 11:00 будет запрещено движение транспорта на 1-й Посадской (до перекрёстка с Карачевской), Тургеневскому мосту, Брестской и Полесской (до перекрёстка с Октябрьской).