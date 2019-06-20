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  3. 28 июня в Орле наградят победителей регионального конкурса «Лучший социальный проект»

28 июня в Орле наградят победителей регионального конкурса «Лучший социальный проект»

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20.06.2019

Церемония пройдёт в фундаментальной библиотеке ОГУ имени Тургенева (площадь Каменского, 1) в 10 часов.

Организаторы мероприятия — правительство Орловской области, ОГУ имени Тургенева, Автономная некоммерческая организация поддержки социального предпринимательства «Лаборатория социального развития», «Орловская торгово-промышленная палата», Орловское региональное отделение организации «Опора России» и общественная организация «Деловая Россия».

Теги:ОрёлОрловская область

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