28 июня в Орле наградят победителей регионального конкурса «Лучший социальный проект»
20.06.2019
Церемония пройдёт в фундаментальной библиотеке ОГУ имени Тургенева (площадь Каменского, 1) в 10 часов.
Организаторы мероприятия — правительство Орловской области, ОГУ имени Тургенева, Автономная некоммерческая организация поддержки социального предпринимательства «Лаборатория социального развития», «Орловская торгово-промышленная палата», Орловское региональное отделение организации «Опора России» и общественная организация «Деловая Россия».
Короткая ссылка obl1.ru/~/55404
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