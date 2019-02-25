28 февраля на телеканале «Первый областной» выйдет «Актуальное интервью» с Денисом Блохиным

Руководитель Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области осветит сразу несколько важных тем. В их числе — «мусорная реформа», работа регионального оператора по обращению с ТКО — УК «Зелёная роща», благоустройство общественных пространств, ремонт улиц и дорог и расселение ветхого и аварийного жилья.

Все желающие смогут задать гостю студии «Первого областного» свои вопросы в прямом эфире, позвонив на номер 76-10-28.

Программа выйдет в эфир «Первого областного» в 20:00. Выпуск будет также транслироваться в эфире «Экспресс-радио Орёл» и на Первом областном портале новостей obl1.ru.