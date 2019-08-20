275 орловских родителей стали фигурантами уголовных дел
20.08.2019
Дела возбуждены судебными приставами в связи с неуплатой алиментов.
Также 541 должник по той же причине привлечён к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Орловской области.
С января по июль орловские приставы арестовали имущество 883 должников по алиментам. Кроме того, практически все граждане, входящие в эту категорию, ограничены в правах на вождение транспортных средств.
793 «алиментщика» объявлены в розыск.
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