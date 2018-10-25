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  3. 27 октября в 16 часов в Орле откроется первое заседание поэтического клуба «Шаг навстречу»

27 октября в 16 часов в Орле откроется первое заседание поэтического клуба «Шаг навстречу»

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25.10.2018

Оно пройдёт в универсальном читальном зале библиотеки имени Бунина.

Клуб создан по инициативе сотрудников библиотеки и при поддержке Орловского отделения Союза литераторов России. Его основные цели — выявить и поддержать талантливых молодых литераторов.

В рамках первого заседания состоится творческое знакомство с руководителями клуба — современными поэтами и писателями, членами Союза литераторов России — Анной Поповой, Еленой Яворской, Татьяной Елесиной и Андреем Елисеевым. Каждый из них проведёт мастер-класс.

Заседания клуба планируется проводить ежемесячно.

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