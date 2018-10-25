27 октября в 16 часов в Орле откроется первое заседание поэтического клуба «Шаг навстречу»

Оно пройдёт в универсальном читальном зале библиотеки имени Бунина.

Клуб создан по инициативе сотрудников библиотеки и при поддержке Орловского отделения Союза литераторов России. Его основные цели — выявить и поддержать талантливых молодых литераторов.

В рамках первого заседания состоится творческое знакомство с руководителями клуба — современными поэтами и писателями, членами Союза литераторов России — Анной Поповой, Еленой Яворской, Татьяной Елесиной и Андреем Елисеевым. Каждый из них проведёт мастер-класс.

Заседания клуба планируется проводить ежемесячно.