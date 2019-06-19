27 июня в Орле на площади Ленина пройдёт молодёжный фестиваль «Мы крылья России»

Посвящённое Дню молодёжи мероприятие начнётся в 17 часов.

Весь вечер для гостей праздника будут работать разнообразные творческие и спортивные площадки. В рамках фестиваля пройдут раздачи плова и мороженого, дегустация травяного чая и грузинских пирогов, розыгрыш туристической путёвки. На фестивальной сцене выступят группы WANDERLUST и Monte Carlo, а также другие музыкальные коллективы Орла.

В 20 часов в небо над Орлом будут запущены воздушные шары цветов российского триколора.