27 июня в Орле на площади Ленина пройдёт молодёжный фестиваль «Мы крылья России»
19.06.2019
Посвящённое Дню молодёжи мероприятие начнётся в 17 часов.
Весь вечер для гостей праздника будут работать разнообразные творческие и спортивные площадки. В рамках фестиваля пройдут раздачи плова и мороженого, дегустация травяного чая и грузинских пирогов, розыгрыш туристической путёвки. На фестивальной сцене выступят группы WANDERLUST и Monte Carlo, а также другие музыкальные коллективы Орла.
В 20 часов в небо над Орлом будут запущены воздушные шары цветов российского триколора.
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