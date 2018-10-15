27-го октября в школе №51 Орла состоится акция «Классика – детям»
15.10.2018
Её цель — помочь собрать книги для школьной библиотеки.
Мероприятие организовано управляющей компанией «Орёлжэлэксплуатация».
Начало акции — в 10:30.
Все желающие смогут прийти в школу на улицу Полковника Старинова, 2, и принести с собой книги, которые смогут быть полезными детям. Желательно, хотя и не обязательно, чтобы они входили в школьную программу.
Каждый даритель в благодарность за доброе дело получит на память сувенир от организаторов.
Короткая ссылка obl1.ru/~/49866
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