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Орел15.10.2018 Понедельник 16:53
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  3. 27-го октября в школе №51 Орла состоится акция «Классика – детям»

27-го октября в школе №51 Орла состоится акция «Классика – детям»

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15.10.2018

Её цель — помочь собрать книги для школьной библиотеки.

Мероприятие организовано управляющей компанией «Орёлжэлэксплуатация».

Начало акции — в 10:30.

Все желающие смогут прийти в школу на улицу Полковника Старинова, 2, и принести с собой книги, которые смогут быть полезными детям. Желательно, хотя и не обязательно, чтобы они входили в школьную программу.

Каждый даритель в благодарность за доброе дело получит на память сувенир от организаторов.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/49866

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