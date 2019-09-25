26 сентября в многоквартирных домах Орла изменится температура

Глава администрации Орла Александр Муромский подписал постановление о начале отопительного сезона в многоквартирных домах. Для этого имеются все правовые основания — в течение пяти последних дней среднесуточная температура воздуха не поднималась выше плюс восьми градусов.

На подключение всего жилого фонда Орла даётся 10 дней.

О проблемах, связанных с началом отопительного сезона, можно сообщать в городскую единую дежурно-диспетчерскую службу Орла по телефону (4862) 43-22-12.

Между тем, во многих жилых домах Орла, которые отапливаются от собственных котельных, потеплело ещё несколько дней назад.