26 сентября в многоквартирных домах Орла изменится температура
25.09.2019
Глава администрации Орла Александр Муромский подписал постановление о начале отопительного сезона в многоквартирных домах. Для этого имеются все правовые основания — в течение пяти последних дней среднесуточная температура воздуха не поднималась выше плюс восьми градусов.
На подключение всего жилого фонда Орла даётся 10 дней.
О проблемах, связанных с началом отопительного сезона, можно сообщать в городскую единую дежурно-диспетчерскую службу Орла по телефону
Между тем, во многих жилых домах Орла, которые отапливаются от собственных котельных, потеплело ещё несколько дней назад.
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