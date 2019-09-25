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Орел25.09.2019 Среда 16:03
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26 сентября в многоквартирных домах Орла изменится температура

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25.09.2019

Глава администрации Орла Александр Муромский подписал постановление о начале отопительного сезона в многоквартирных домах. Для этого имеются все правовые основания — в течение пяти последних дней среднесуточная температура воздуха не поднималась выше плюс восьми градусов.

На подключение всего жилого фонда Орла даётся 10 дней.

О проблемах, связанных с началом отопительного сезона, можно сообщать в городскую единую дежурно-диспетчерскую службу Орла по телефону (4862) 43-22-12.

Между тем, во многих жилых домах Орла, которые отапливаются от собственных котельных, потеплело ещё несколько дней назад.

Теги:Орловская областьотопительный сезон

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