26 октября начнёт свою работу фестиваль «Созвездие Орла»

26 октября начнёт свою работу Международный фестиваль современного искусства «Созвездие Орла».

В этом году он проходит в областном центре в юбилейный десятый раз. Снова — на базе Орловского Государственного Института Культуры.

Конкурсанты в возрасте от шести до двадцати пяти лет представят своё творчество в различных номинациях, таких как эстрадный вокал, эстрадная хореография, театр моды и других.

Среди участников есть представители Индии и Монголии.

Фестиваль продлится до 28-го числа и завершится большим концертом.