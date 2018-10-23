26 октября начнёт свою работу фестиваль «Созвездие Орла»
23.10.2018
26 октября начнёт свою работу Международный фестиваль современного искусства «Созвездие Орла».
В этом году он проходит в областном центре в юбилейный десятый раз. Снова — на базе Орловского Государственного Института Культуры.
Конкурсанты в возрасте от шести до двадцати пяти лет представят своё творчество в различных номинациях, таких как эстрадный вокал, эстрадная хореография, театр моды и других.
Среди участников есть представители Индии и Монголии.
Фестиваль продлится до 28-го числа и завершится большим концертом.
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