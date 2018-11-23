26 ноября в Орловской области стартует акция «Монетная неделя в ЦФО»
23.11.2018
Она продлится до 2 декабря.
Акция проводится в нашем регионе впервые. Её цель — ликвидировать нехватку «мелочи» в кассах кредитных организаций и магазинах.
В рамках «Монетной недели» в офисах банков можно будет обменять монеты любых номиналов на бумажные купюры без комиссии.
Короткая ссылка obl1.ru/~/50872
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