26 ноября в Орловской области стартует акция «Монетная неделя в ЦФО»

Она продлится до 2 декабря.

Акция проводится в нашем регионе впервые. Её цель — ликвидировать нехватку «мелочи» в кассах кредитных организаций и магазинах.

В рамках «Монетной недели» в офисах банков можно будет обменять монеты любых номиналов на бумажные купюры без комиссии.