26 мая в Орле впервые пройдёт встреча близнецов «Двойное счастье»
22.05.2019
Всероссийское мероприятие с таким названием проводится в Международный день близнецов — в последнее воскресенье мая.
Орёл присоединится к акции впервые. Праздник пройдёт в Детском парке в 10 часов. В нём примут участие около ста семей, где подрастают близнецы и тройняшки.
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