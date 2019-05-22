26 мая в Орле впервые пройдёт встреча близнецов «Двойное счастье»

Всероссийское мероприятие с таким названием проводится в Международный день близнецов — в последнее воскресенье мая.

Орёл присоединится к акции впервые. Праздник пройдёт в Детском парке в 10 часов. В нём примут участие около ста семей, где подрастают близнецы и тройняшки.