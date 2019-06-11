26 июня состоятся публичные слушания Облсовета по годовому отчёту об исполнении регионального бюджета за 2018 год
11.06.2019
Слушания пройдут в 10 часов в малом зале администрации Орловской области.
В минувшем году бюджет Орловской области впервые с 2011 года был исполнен с профицитом. Доходы превысили расходы на 326 миллионов 100 тысяч рублей.
Короткая ссылка obl1.ru/~/55195
Другие новости раздела
11.06.2019
Жительницу Орловской области осудили на семь лет лишения свободы за распространение наркотиков
11.06.2019
Международный совет по охране памятников призвал обратить внимание на Сабуровскую крепость и Болхов
$ USD64.7919(-0.25)11.06
€ EUR73.2148(-0.05)11.06
Наш опрос
2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?