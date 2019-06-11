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Орел11.06.2019 Вторник 11:36
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  3. 26 июня состоятся публичные слушания Облсовета по годовому отчёту об исполнении регионального бюджета за 2018 год

26 июня состоятся публичные слушания Облсовета по годовому отчёту об исполнении регионального бюджета за 2018 год

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11.06.2019

Слушания пройдут в 10 часов в малом зале администрации Орловской области.

В минувшем году бюджет Орловской области впервые с 2011 года был исполнен с профицитом. Доходы превысили расходы на 326 миллионов 100 тысяч рублей.

Теги:ОрёлОрловская область

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