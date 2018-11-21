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Орел21.11.2018 Среда 13:26
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  3. 25 тысяч орловцев получают почту без оформления извещений и использования паспортов

25 тысяч орловцев получают почту без оформления извещений и использования паспортов

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21.11.2018

Такую возможность им предоставляет использование электронной подписи. Новая услуга сокращает процесс получения почтовых отправлений до одной минуты.

Сервис является бесплатным. Чтобы использовать подпись, нужно заполнить регистрационную форму  на официальном сайте «Почты России» или прямо в почтовом отделении. В форме указываются паспортные данные и номер мобильного телефона клиента. Затем, для окончательной идентификации личности, клиенту необходимо один раз предъявить оператору «Почты России» свой паспорт.

Услуга начала действовать в августе этого года.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьпочта

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