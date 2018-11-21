25 тысяч орловцев получают почту без оформления извещений и использования паспортов
21.11.2018
Такую возможность им предоставляет использование электронной подписи. Новая услуга сокращает процесс получения почтовых отправлений до одной минуты.
Сервис является бесплатным. Чтобы использовать подпись, нужно заполнить регистрационную форму — на официальном сайте «Почты России» или прямо в почтовом отделении. В форме указываются паспортные данные и номер мобильного телефона клиента. Затем, для окончательной идентификации личности, клиенту необходимо один раз предъявить оператору «Почты России» свой паспорт.
Услуга начала действовать в августе этого года.
Короткая ссылка obl1.ru/~/50756
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