25 орловских предприятий обязались поднять зарплату сотрудникам

Сегодня в администрации области губернатор Андрей Клычков и главы 25 предприятий (в основном, работающих в сфере АПК) подписали Хартию по добровольному повышению оплаты труда работникам. Участники Хартии обязались повысить заработную плату сотрудников не ниже чем на 10% и не позже чем до конца текущего года.

В их число вошли ООО «Реком», ООО «Картофельная Нива Орловщины», ООО «Стройсервис», ООО «Элитстрой», ИП Бобряшов И.Л., ООО «АсВент», ООО «Торгово-производственная компания «СНН-Орёл», ООО «Клиника «Альтаир», ООО «АК «Орёл-Сельхозавиа», ООО «Орловский завод бурового инструмента и оборудования», ООО «Завод специальной техники», ООО «Классик-авто», ООО «Орловский бумажный комбинат», АО «Племенной завод «Сергиевский», АО «Орёл Нобель-Агро», АО «Орёлагроюг», ООО «Орёлагропром», ООО «ЛивныИнтерТехнология», ООО «Сельхозинвест», ООО «Екатериновка», ООО «Коротыш», АО «ПЗ имени А. С. Георгиевского», ООО «АПК «Юность», АО ОПХ «Красная Звезда» и АО «Агрофирма Мценская».