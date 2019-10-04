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Орел04.10.2019 Пятница 16:45
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25% «ОрёлОтеля» отдадут частникам

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04.10.2019

Сегодня городской совет Орла на внеочередном заседании согласовал приватизацию 25% акций АО «ОрёлОтель».

Ценные бумаги выставят на открытый аукцион. По предварительным данным, стартовая стоимость лота составит 273 миллиона 300 тысяч рублей.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

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