25% «ОрёлОтеля» отдадут частникам
04.10.2019
Сегодня городской совет Орла на внеочередном заседании согласовал приватизацию 25% акций АО «ОрёлОтель».
Ценные бумаги выставят на открытый аукцион. По предварительным данным, стартовая стоимость лота составит 273 миллиона 300 тысяч рублей.
Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
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