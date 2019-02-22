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  3. 25 февраля в Орёл прибудет поезд патриотической акции «Сирийский перелом»

25 февраля в Орёл прибудет поезд патриотической акции «Сирийский перелом»

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22.02.2019

Состав прибудет на станцию Орёл в 10 часов и пробудет там несколько часов.

Все желающие смогут бесплатно ознакомиться с экспозицией передвижной выставки, посвящённой антитеррорристической операции вооружённых сил РФ в Сирии.

Среди экспонатов выставки — около 500 единиц трофейной военной техники террористических организаций, включая танки и автомобили. В качестве экскурсоводов выступят российские военнослужащие, принимавшие непосредственное участие в боевой операции.

В рамках акции поезд должен посетить 60 крупнейших городов России на пространстве от Москвы до Владивостока и от Севастополя до Мурманска.

Акция «Сирийский перелом» стартует в Москве сегодня. Поезд должен вернуться в российскую столицу 27 апреля.

Теги:ОрёлОрловская область

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