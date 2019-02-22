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Орел22.02.2019 Пятница 13:58
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  3. 25 февраля губернатор Орловской области Андрей Клычков откроет строительство цеха экстракции на заводе «Орёлрастмасло»

25 февраля губернатор Орловской области Андрей Клычков откроет строительство цеха экстракции на заводе «Орёлрастмасло»

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22.02.2019

Также в церемонии примут участие глава отделения «Сбербанка» по Орловской области Ярослав Скирта и глава завода «Орёлрастмасло» Владимир Павлов.

Строительство нового цеха займёт один год. В итоге это даст орловскому предприятию возможность выйти на новый технологический и экономический уровень, а также улучшить экологическую обстановку и создать 50 новых рабочих мест.

В строительство цеха планируется вложить полтора миллиарда рублей.

Теги:ОрёлОрловская область

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