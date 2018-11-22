24 ноября в Орловской области состоится этап Кубка региона по автокроссу

Заезды пройдут в посёлке Нарышкино. Об этом сообщает «Орёлспорт».

Гонщики будут соперничать в дисциплинах «Д2Н», «Д2 Классика», «СКА — Багги Д 3/4», «СКА — Багги Д 3 Спринт», и «ОКА — Юниор».

Тренировочные заезды начнутся в 11:15. Торжественное открытие соревнований состоится в полдень.