24 мая в Орловской области отметят День славянской письменности и культуры
20.05.2019
В этом году центром празднования станет Кромской район.
В 8 часов в Никольском храме Кром состоится литургия в честь святых Кирилла и Мефодия. Затем верующие пройдут кресным ходом от храма до районного Центра культуры.
В 11 часов в Центре стартует концертная программа «От Руси — до России».
Также в рамках праздника в Кромах состоятся: выступление ансамбля областного колледжа культуры и искусств «Весёлая слобода», выставка произведений народных умельцев «Традиции, Духовность, Возрождение», мастер-классы и «Богатырские забавы».
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