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  3. 24 мая в Орловской области отметят День славянской письменности и культуры

24 мая в Орловской области отметят День славянской письменности и культуры

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20.05.2019

В этом году центром празднования станет Кромской район.

В 8 часов в Никольском храме Кром состоится литургия в честь святых Кирилла и Мефодия. Затем верующие пройдут кресным ходом от храма до районного Центра культуры.

В 11 часов в Центре стартует концертная программа «От Руси — до России».

Также в рамках праздника в Кромах состоятся: выступление ансамбля областного колледжа культуры и искусств «Весёлая слобода», выставка произведений народных умельцев «Традиции, Духовность, Возрождение», мастер-классы и «Богатырские забавы».

Теги:ОрёлОрловская область

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