24 мая пройдёт областной праздник «Орловская книга»

Мероприятие проводится в 21 раз. В этом году оно проходит в рамках празднования Дней славянской письменности и культуры. Сквозная тема праздника — «Литературная Орловщина: традиции и современность».

Торжественное открытие пройдёт в библиотеке имени Бунина в 12 часов.

В программе мероприятия: выставка книг, выпущенных в 2018 году орловскими издательствами, тематические выставки книг и документов, презентация регистрационного каталога «Орловская книга − 2018», награждение победителя интернет-викторины «Литературная Орловщина: традиции и современность».

Главным событием станет награждение лауреатов областного конкурса «Орловская книга−2018» (по трем номинациям: «Лучший издательский проект года», «Самая читаемая книга» и «Специальная премия»).