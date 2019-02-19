24 февраля в Орле пройдёт турнир по любительской рыбалке

Соревнования под названием «Два крючка» организуют на озере «Светлая жизнь». Турнир приурочен ко Дню защитника Отечества.

Регистрация участников начнётся на месте проведения турнира в 8 часов. Каждому из них будет необходимо внести взнос в 250 рублей. Сами соревнования стартуют в 9 и финишируют в 13 часов. Затем состоится взвешивание улова.

Победителя определят по фактическому весу пойманной рыбы. Если же вес окажется равным у нескольких участников, то определяющим фактором станет количество рыбы. Об этом сообщили в мэрии Орла.