24 февраля в Орле пройдёт турнир по любительской рыбалке
19.02.2019
Соревнования под названием «Два крючка» организуют на озере «Светлая жизнь». Турнир приурочен ко Дню защитника Отечества.
Регистрация участников начнётся на месте проведения турнира в 8 часов. Каждому из них будет необходимо внести взнос в 250 рублей. Сами соревнования стартуют в 9 и финишируют в 13 часов. Затем состоится взвешивание улова.
Победителя определят по фактическому весу пойманной рыбы. Если же вес окажется равным у нескольких участников, то определяющим фактором станет количество рыбы. Об этом сообщили в мэрии Орла.
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