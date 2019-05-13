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23 мая в школах Орла пройдут «последние звонки»

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13.05.2019

Соответствующее постановление утвердил глава администрации Орла Александр Муромский. Ответственность за проведение мероприятий возложена на директоров школ.

Также Муромский поручил усилить меры по обеспечению безопасности. Управлению МВД рекомендовано организовать дежурство сотрудников в местах массовых гуляний выпускников школ — на площади Ленина, в Городском и Детском парках, в сквере Гуртьева, в парках Победы и «Ботаника», на берегу реки Орлик и в Медведевском лесу.

Теги:ОрёлОрловская область

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