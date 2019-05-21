23 мая в Орле «последний звонок» впервые отметят дискотекой и фейерверком
21.05.2019
В этом году в областном центре решили возродить традицию организации больших праздников, посвящённых завершению учебного цикла в школах.
Мероприятие под названием «Поверь в мечту!» пройдёт в центре города на площади Ленина. В 19 часов к выпускникам обратятся почётные гости. С 19:30 до 21:00 пройдёт дискотека, её проведёт DJ Bonus. Затем в небо над Орлом запустят фейерверк.
Как сообщили в мэрии, в этом году в областном центре муниципальные общеобразовательные учреждения оканчивают 1543 одиннадцатиклассника и 3138 девятиклассников.
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