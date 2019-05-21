23 мая в эфир телеканала «Первый областной» выйдет «Актуальное интервью» с Александром Пилипенко

Член правительства Орловской области и руководитель Департамента информационных технологий нашего региона ответит на вопросы орловчан в прямом эфире. Среди запланированных тем беседы — переход на цифровое телевещание, работа МФЦ и «система 112».

Программа выйдет в эфир в 20:00. Чтобы задать свой вопрос, нужно позвонить по телефону прямого эфира 76-10-28. Аудиотрансляцию можно будет слушать в прямом эфире «Экспресс-радио Орёл».