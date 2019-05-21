23 мая в эфир телеканала «Первый областной» выйдет «Актуальное интервью» с Александром Пилипенко
21.05.2019
Член правительства Орловской области и руководитель Департамента информационных технологий нашего региона ответит на вопросы орловчан в прямом эфире. Среди запланированных тем беседы — переход на цифровое телевещание, работа МФЦ и «система 112».
Программа выйдет в эфир в 20:00. Чтобы задать свой вопрос, нужно позвонить по телефону прямого эфира
Короткая ссылка obl1.ru/~/54745
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