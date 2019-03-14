23 марта стартует межрегиональный турнир по гимнастике «Весна Орловского полесья»

Соревнования пройдут в Орле и продлятся два дня. Местом их проведения станет спортивный комплекс ОГУ имени Тургенева (на улице Скворцова, 5).

Состязаться будут только представительницы «прекрасного пола» — в разных возрастных группах. Среди участниц будут мастера спорта.

Как сообщает «Орёлспорт», на настоящий момент своё участие подтвердили делегации из Обнинска (Калужская область), Нижнего Новгорода, Курска, Курчатова (Курская область), Тулы, Белгорода, города Мирный (Якутия).