23 июня в Орле на площади Ленина состоится фестиваль «Проверь себя — сдай ГТО!»
20.06.2019
Мероприятие начнётся в 17 часов. Участвовать в нём могут жители Орловской области, которые не имеют противопоказаний для занятий физкультурой.
Заявки будут подаваться и рассматриваться на месте проведения соревнований перед их началом.
Все тестовые нормативы будут проводиться по правилам приема тестирования ВФСК «ГТО». Участники, выполнившие нормативы на золотой, серебряный и бронзовый значки в своих возрастных группах, получат грамоты и медали.
Также завтра в Орле пройдёт ещё один фестиваль ГТО с участием школьников.
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