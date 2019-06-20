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  3. 23 июня в Орле на площади Ленина состоится фестиваль «Проверь себя — сдай ГТО!»

23 июня в Орле на площади Ленина состоится фестиваль «Проверь себя — сдай ГТО!»

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20.06.2019

Мероприятие начнётся в 17 часов. Участвовать в нём могут жители Орловской области, которые не имеют противопоказаний для занятий физкультурой.

Заявки будут подаваться и рассматриваться на месте проведения соревнований перед их началом.

Все тестовые нормативы будут проводиться по правилам приема тестирования ВФСК «ГТО». Участники, выполнившие нормативы на золотой, серебряный и бронзовый значки в своих возрастных группах, получат грамоты и медали.

Также завтра в Орле пройдёт ещё один фестиваль ГТО с участием школьников.

Теги:ОрёлОрловская область

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