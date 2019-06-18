23 июня на Орловском ипподроме пройдёт Праздник рысистого коневодства

Гостей будут ждать по адресу: Орёл, улица Высоковольтная, 6.

В программе — соревнования по конному спорту на преодоление препятствий, соревнования по конкуру «Кубок Орловского ипподрома», а также испытание племенных рысистых лошадей.

Мероприятие начнётся в полдень.