23 июня на Орловском ипподроме пройдёт Праздник рысистого коневодства
18.06.2019
Гостей будут ждать по адресу: Орёл, улица Высоковольтная, 6.
В программе — соревнования по конному спорту на преодоление препятствий, соревнования по конкуру «Кубок Орловского ипподрома», а также испытание племенных рысистых лошадей.
Мероприятие начнётся в полдень.
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