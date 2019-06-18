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Орел18.06.2019 Вторник 12:45
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  3. 23 июня на Орловском ипподроме пройдёт Праздник рысистого коневодства

23 июня на Орловском ипподроме пройдёт Праздник рысистого коневодства

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18.06.2019

Гостей будут ждать по адресу: Орёл, улица Высоковольтная, 6.

В программе — соревнования по конному спорту на преодоление препятствий, соревнования по конкуру «Кубок Орловского ипподрома», а также испытание племенных рысистых лошадей.

Мероприятие начнётся в полдень.

Теги:ОрёлОрловская область

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