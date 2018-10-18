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  3. 23-го октября в краеведческом музее откроется выставка «Аннибаловская клятва Тургенева»

23-го октября в краеведческом музее откроется выставка «Аннибаловская клятва Тургенева»

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18.10.2018

23-го октября в 16 часов в Орловском краеведческом музее откроется выставка «Аннибаловская клятва Тургенева».

Проект раскрывает вклад Тургенева, автора «Записок охотника», в освобождение крестьян Российской Империи от крепостной зависимости.

Посетители смогут ознакомиться с портретами и фотографиями государственных и общественных деятелей, документами, журнальными и газетными материалами из фондов Государственного архива Орловской области и областной библиотеки имени Бунина, а также самой первой публикацией знаменитой повести «Муму».

Выставка приурочена к двухсотлетнему юбилею Тургенева.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/49945

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