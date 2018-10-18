23-го октября в краеведческом музее откроется выставка «Аннибаловская клятва Тургенева»
18.10.2018
23-го октября в 16 часов в Орловском краеведческом музее откроется выставка «Аннибаловская клятва Тургенева».
Проект раскрывает вклад Тургенева, автора «Записок охотника», в освобождение крестьян Российской Империи от крепостной зависимости.
Посетители смогут ознакомиться с портретами и фотографиями государственных и общественных деятелей, документами, журнальными и газетными материалами из фондов Государственного архива Орловской области и областной библиотеки имени Бунина, а также самой первой публикацией знаменитой повести «Муму».
Выставка приурочена к двухсотлетнему юбилею Тургенева.
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