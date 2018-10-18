23-го октября в краеведческом музее откроется выставка «Аннибаловская клятва Тургенева»

23-го октября в 16 часов в Орловском краеведческом музее откроется выставка «Аннибаловская клятва Тургенева».

Проект раскрывает вклад Тургенева, автора «Записок охотника», в освобождение крестьян Российской Империи от крепостной зависимости.

Посетители смогут ознакомиться с портретами и фотографиями государственных и общественных деятелей, документами, журнальными и газетными материалами из фондов Государственного архива Орловской области и областной библиотеки имени Бунина, а также самой первой публикацией знаменитой повести «Муму».

Выставка приурочена к двухсотлетнему юбилею Тургенева.