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Орел18.02.2019 Понедельник 13:32
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  3. 23 февраля жители Орла увидят фейерверк

23 февраля жители Орла увидят фейерверк

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18.02.2019

В честь Дня защитника Отечества его запустят в 20 часов с площадки на месте слияния рек Оки и Орлик.

Об этом сообщили в администрации Орла.

Теги:ОрёлОрловская область

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