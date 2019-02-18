23 февраля жители Орла увидят фейерверк
18.02.2019
В честь Дня защитника Отечества его запустят в 20 часов с площадки на месте слияния рек Оки и Орлик.
Об этом сообщили в администрации Орла.
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